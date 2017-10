VG: – Vurderer å fjerne statsrådposten til Frank

Det er VG som skriver at statsminister Erna Solberg om to uker vil gjøre endringer i regjeringskollegiet. Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide blir etter alle målemerker utenriksminister, mens posten som EU-minister blir borte.

Den posten har Frank Bakke-Jensen i dag, men VGs kilder påpeker at denne porteføljen naturlig vil høre under utenriksministeren. Avgjørelsen er ikke tatt, men er et sannsynlig scenario, ifølge avisen.

Marianne Haukland startet denne uka som "vikar" for Bakke-Jensen som stortingsrepresentant. Hvis Bakke-Jensen returnerer til stortingsbenken, vil 2. kandidaten fra Alta få et kort opphold på Løvebakken.

Ifølge VGs kilder kan det også være aktuelt å gjøre en rokade, det vil si utnevne båtsfjordingen til forsvarsminister og dermed erstatte Søreide. Det vil i tilfelle bety at Haukland forblir stortingsrepresentant.

Blant usikkerhetsmomentene er regjeringsforhandlingene med Venstre. Frp-leder Siv Jensen skal ikke ha gitt uttrykk for noe ønske om endringer blant Frp-statsrådene.

Ifølge VGs kilder regnes Bakke-Jensen som en godt egnet allround-politiker og forsvarsminister. I tillegg trekkes hans bakgrunn fra Nord-Norge frem som en styrke, fordi Høyre trenger en sterkere profil i landets nordligste fylker etter et skuffende valgresultat, skriver VG.