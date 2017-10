Kronprinsen besøker Bossekop skole

I en pressemelding fra Fylkesmannen i Finnmark heter det at H.K.H. Kronprins Haakon besøker Bossekop skole torsdag neste uke for å snakke med elever om hva som skjer når barn og unge ikke får gå på skole på grunn av krig og konflikt.

H.K.H. Kronprins Haakon skal også møte frivillige for TV-aksjonen og representanter for Altas aksjonskomité.

– H.K.H. Kronprins Haakon er høy beskytter for årets TV-aksjon. Aksjonen er til inntekt for UNICEFs arbeid for å gi utdanning til barn rammet av krig og konflikt, heter det.