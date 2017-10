Frastjålet dyrt utstyr under jobb i Skibotn

Anlegg Nord AS har blitt utsatt for innbrudd og tyveri fra et anleggsområde i Skibotn. Totalt fem av deres maskiner er utsatt for innbrudd, data- og GPS-utstyr er stjålet, skriver Nordlys.

– Det er vanvittig trasig og kompliserer jobben vår veldig. Framdriften blir veldig forsinket, sier daglig leder Christian Oskarsson i Anlegg Nord.

Det stjålne utstyret er samlet verdt godt over en million kroner.