– Tilfeldig at ingen er omkommet

I en pressemelding fra Finnmark politidistrikt heter det at med korte mellomrom var brannårsaken ved to branner i Alta en kjent feil i samme type varmtvannsbereder. Nå ber politiet folk om å sjekke om de har varmtvannsberedere fra Oso Hotwater av type superserie, slik at de kan få byttet de delene som er brannfarlige.

– Det er tilfeldig at ingen har omkommet i de to brannene vi har hatt her, sier Steinar Aas Andersen ved lensmannskontoret i Alta i pressemeldingen.

– Nå må folk i Finnmark sjekke varmtvannsberederne sine, så vi kan unngå flere branner og risiko for tap av liv.

Kjent sak

Det har vært kjent lenge at det finnes mange tusen brannfarlige varmtvannsberedere fra Oso Hotwater i norske hus. Varmgang i tilkoblingspunktetpå tankene har forårsaket flere branner de siste årene, nå senest to ganger i Alta.

De som har en bereder fra Oso Hotwater hjemme hos seg må sjekke merkelappen øverst på berederen, som finnes under et grått lokk.

– Finner du din bereder på lista, kan du sende produksjonsnummer, navn, adresse og telefonnummer på e-post til ledning@oso.no eller registrere deg direkte på nettsidene til Oso hotwater. De vil da sende en ny elektrisk tilkobling, melder politiet.

Berørte modeller

BEREDERTYPE: PRODUKT NR.: PRODUKSJONS NR.: (FRA - TIL)

Super S 120 – 2kW 800 0501 01/04/2010 - 31/01/2011

Super S 200 – 2kW 800 0502 01/04/2010 - 31/01/2011

Super SE 200 – 2kW 800 0516 01/04/2010 - 31/01/2011

Super SX 150 – 2(+2)kW 800 0601 01/04/2010 - 31/01/2011

Super S 300 – 3kW 800 0503 01/06/2009 - 31/12/2010

Super SX 200 – 3(+3)kW 800 0602 01/06/2009 - 31/12/2010

Super SX 300 – 3(+3)kW 800 0603 01/06/2009 - 31/12/2010

Super SC 150 – 3kW 800 0801 01/06/2009 - 31/12/2010

Super SC 200 – 3kW 800 0802 01/06/2009 - 31/12/2010

Super SC 300 – 3kW 800 0803 01/06/2009 - 31/12/2010