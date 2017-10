Gir jobben som plenumsleder til Ap

Det er nå klart at Arbeiderpartiet får plenumslederen fra 2017 til 2011. Det har vært en tradisjon at opposisjonen får denne posten, blant annet for å sikre en viss maktbalanse. I desember 2016 valgte man riktig nok å overse dette prinsippet.

– Vi mener at Sametingets sedvane om at plenumsleder hører til opposisjonen er et prinsipp som gir opposisjonen en synlig rolle i Sametinget, sier Aili Keskitalo fra Norske Samers Riksforbund (NSR) i en felles pressemelding.