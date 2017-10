Gir bort gratis skolemøbler

Prosjektleder Trine Østmo ved avdeling for kommunale bygg i Alta kommune forteller at arbeidet med å tømme østfløya på Alta ungdomsskole er i full gang. Fløya skal renoveres og oppgraderes, og i den anledning skal massevis av inventar også skiftes ut.

– Vi har først sluppet til folk fra skolene og barnehagene, for å hente ut det de måtte ha behov for. Men av erfaring vet vi at det blir masse utstyr igjen. Her har folk mulighet til å sikre seg fullt brukbare kontorstoler, pulter og annet, sier hun.

Torsdag kan du dermed møte opp, fra klokka 14.00 og utover, for å ta det du måtte ønske.

– Det som ikke hentes går på dynga, sier hun.