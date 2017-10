Geir får plass i næringskomiteen

I løpet av dagen vil de ulike stortingsgruppene ta form, blant annet Ap som har møte tirsdag ettermiddag. Da blir det avklart hvilken komite Ingalill Olsen og Runas Sjåstad får plass i.

Senterpartiet har gjort sine avklaringer for sine i alt 19 representanter. Her er det klart at Geir Iversen får plass i næringskomiteen, som også har fiskerirelaterte spørsmål på sitt bord. Geir Pollestad er partiets andre medlem i denne komiteen.

Marit Arnstad fortsetter som parlamentarisk leder, mens Kjersti Toppe som nylig gjestet Alta, får plass i helse- og omsorgskomiteen.

Sandra Borch fra Troms får plass i energi- og miljøkomiteen.