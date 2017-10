Etterlyser påmeldinger til digital lærerkonferanse

Senter for IKT i utdanningen etterlyser flere lærere i barnehage og skole fra Finnmark, i forbindelse med et dagskurs som skal gå i henholdsvis Alta (7. desember - påmeldingsskjema her) og Kirkenes (dagen etter).

Kurset tar mål av seg å gjøre lærere mer bevisst på digitale verktøy, og hvilke muligheter som finnes til å bruke IKT i læringen.

– Målet vårt er å gi ansatte i barnehage og skole økt digital kompetanse, slik at barna og elevene får nødvendige digitale ferdigheter. Vi har satt opp to konferanser i Finnmark i desember og håper flere kan sette av tiden allerede nå og melde seg på til dette, sier seniorrådgiver Rolf-Erik Østerås i en pressemelding.

– Meld deg på

Ifølge kommunikasjonsrådgiver Marie Smedsrød er det svært få som har meldt seg på fra Finnmark. Hun håper derfor flere tar turen innom:

– Vi har nok ikke nådd godt nok ut med budskapet i Finnmark, men her er altså en gylden mulighet for å oppdatere seg innen fagområdet. Det er bare å melde seg på, sier hun.

På nettsidene iktplan.no er det mulig å finne en rekke kompetansepakker som også kan bidra til å heve lærernes digitale kompetanse.

– For eksempel finner du eksempler på hvordan du kan bruke dataspill i undervisningen og hvordan en skole kan komme i gang med å jobbe med programmering i fag, sier Vibeke Guttormsgaard ved senter for IKT i utdanningen.

Også for de aller minste

Hun og kollegaene tar med micro:bits, som er programmerbare mikrokontrollere, og andre programmeringsressurser til sine sesjoner om programmering.

– Programmering og koding er på vei inn i barnehagen og skolen og i fremtidige læreplaner, og det er stadig flere lærere som ser at de kan bruke programmering inn i eksisterende fag som matematikk og naturfag. Vi mener barn og unge bør lære programmering allerede fra barnehagealder, for å kunne være kreative skapere både med og av teknologi, sier Vibeke Guttormsgaard.

– Nytt og etterspurt har vært å lage en IKT-plan for barnehage. Den er bygd opp som støtte for utviklingsarbeid og implementering av digital praksis i barnehagen. Her ligger det blant annet to kompetansepakker som er laget for temaene digital dømmekraft og digital kreativitet. Disse er laget for bruk i fellestid og planleggingsdager i barnehagen, sier Lars Nordmo ved Senter for IKT i utdanningen.