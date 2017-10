Ga av overskuddet til de eldre i Maze

I perioden før valget sørget «Postkortaksjonen» for at tusenvis av postkort fant veien til Stortinget. Fortsatt sendes det postkort med helse-budskap til utvalgte politikere, fra folk i Alta og omkringliggende kommuner.

Aksjonen ble finansiert med bistand fra næringslivet, som sørget for kortene, porto ble det samlet inn penger til. Og overskuddet, til sammen syv kroner per kort, ble gitt til gode formål.

Til sammen 6.000 av overskuddskronene tok Sylvi Andreassen, Ingrid Lundmark og Irene Ojala med seg til Maze, for å dele ut til aktivitetssenteret her:

– Vi ønsket å gi overskuddet av postkortaksjonen til noe helserelatert i Alta-regionen. Vi har allerede vært i distriktene og gitt penger til Kveldsro alders- og sykehjem i Kåfjord. Men da akuttsykehus i Alta vil ha stor betydning for befolkningen i Kautokeino kommune ønsket vi å også gi til en positiv aktivitet for eldre i distriktet i kommunen. Da falt valget på Maze, forteller Ojala.

Ydmyk

Aksjonsledelsen hadde nemlig på forhånd fått tips om at det over lang tid hadde vært en nedgang i aktivitetstilbudet for de eldre her. Men i vinter ble tilbudet startet opp igjen.

– Tipset var at det nå var diakonsykepleier Ellen Kari A. Sara i Kautokeino som ledet tilbudet for de eldre. Vi ønsket å støtte opp om dette, og dro til Maze for å overrekke en pengesum til dem, forteller Ojala.

Hun forteller at de eldre hadde tatt på seg søndagskofta, og at de tydelig viste at de satte pris på besøkte fra Alta.

– Vi ble ønsket velkommen til Maze, og ble invitert på en nydelig bidos. Besøket var en sterk opplevelse. En kvinne tok meg varmt i hånden etter møtet og sa «Jeg vil huske denne fine dagen med dere altakvinner så lenge jeg lever. Tusen takk!» Jeg føler meg ydmyk over at en del av overskuddet fra aksjonen skulle bety så mye for de eldre i Maze, sier Ojala.