Evakuerte seks hus

Det var ved 20-tiden søndag kveld at boligen i Idrettsveien tok fyr. Boligen var overtent, men det ble tidlig klarlagt at alle beboere hadde kommert seg ut.

– Et samboerpar og et barn som bor i huset kom seg ut da brannen oppsto. De er uskadd, sa politiets innsatsleder Christoffer Løvstad til NRK Finnmark like etter midnatt mandag. Seks hus måtte evakueres i forbindelse med slukningsarbeidet.

Politiet fikk utfordringer. Det er en del vind i området som vanskeliggjorde slukkingen. Nærliggende hus måtte derfor evakueres, opplyste politiet på Twitter.

– På grunn av røyk anmodes folk i Idrettsveien og sentrum å holde vinduer og ventiler lukket, var beskjeden fra politiet, som lenge måtte beholde sperringene. Bileiere fikk ikke anledning til få ut biler som befinner seg innenfor sperringene før dette blir kommunisert ut, ble det meldt.

Underveis måtte Sivilforsvaret bistå slik at brannvesenet fikk tilført mer vann, blant annet fra Storvannet.