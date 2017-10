Reddet Dennis fra fjellsprekk

– Jeg hørte noen forferdelige hyl. Så så jeg en jente og en gutt som satt og prata med han. Hunden ble rolig da jeg begynte å prate med han. De mente vi måtte sprute litt olje langs fjellveggen, noe jeg ikke trodde ville hjelpe. Men det viste seg faktisk at det hjalp, forteller hun.

Dermed måtte hun opp i Komsa igjen for å lete.

– Det hender han går litt sine egne veier, dersom det er litt bratt der jeg går. Så da han ble borte trodde jeg han ville dukke opp igjen. Men da jeg ikke fant han, gikk jeg hjem for å se om han var der, forteller matmor Wenche Holm Strifeldt.

Det var da de to var på sin vanlige tur fra Amtmannsnes til Komsa, at Dennis plutselig ble borte. Stigningen fra nesset er en ganske bratt vei opp til Komsa.

– De la et tau under han og måtte lirke han frem og tilbake. Han har jo ikke hår, så han har fått litt skrubbsår på sidene, forteller Wenche.

For de kontaktet Alta brann- og redningskorps, som straks rykket ut. Men Dennis satt godt fast, og brannmannskapene holdt på lenge før de fikk han løs.

Det var ved 13-tiden i formiddag at 110 Finnmark la ut en Twitter-melding litt utenom det vanlige. «Alta brannvesen rykker ut på akutt assistanse, hund sitter fast i fjellet i Komsa».

– Vi fiikk et utfordrende oppdrag på Komsa i dag. En liten hund satt fast i en fjellsprekk. Vi fikk den løs og opp til slutt. Det ser ut til at alt går bra med hunden, skrev Alta brann- og redningskorps.

– Han er undersøkt, men hun fant ikke ut at han hadde brukket noe i alle fall. Han halter litt når han går, men det ser ut som om han bare er forkommen, sier Strifeldt.

Redd på hjemtur

– Han var så redd, han sa ikke en lyd da vi gikk hjem. Eldste sønnen min tok han under skjorta. Han halter litt men han har ikke brekt noe. Nå ligger han på plassen sin. Han går og legger seg litt, så kommer han opp igjen. Så drikker han litt vann, og går og legger seg igjen, forteller Strifeldt.

– Det var ikke noe særlig søndagstur dette. Brannmannskapene var helt utrolige Jeg må få takke dem så mye. Jeg trodde ikke man kunne kontakte dem for annet enn menneskeliv, men de tok jobben veldig alvorlig. Og jeg er så glad for at det gikk bra, sier hun.

Litt redd i Komsa

Eieren mener hunden må ha trilla og holdt på å gå utfor et stup, men at den så har stoppa i fjellsprekken.

Når alt nå ser ut til å gå bra med Dennis, tenker Wenche på hvordan fremtidige turer med han blir.

– Han er litt redd å gå der fra før, så jeg tror ikke jeg får han med til Komsa mere, sier Wenche Holm Strifeldt.