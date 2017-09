Ga HamKam seriegullet

Kjelsås - Alta 3-1:

Mens HamKam har tatt trepoengere jevnt og trutt, har Alta IF gått på flere smeller i andre del av sesongen. Serielederen var åtte poeng foran Rune Repviks mannskap foran helgas serierunde, og kunne sikre gull og opprykk dersom resultatene gikk i HamKams favør.

Det gjorde de.

HamKam vant selv 2-0 hjemme mot Bærum, og da Alta IF tapte 1-3 borte mot Kjelsås var det ikke lenger matematisk mulig for Alta-guttene å ta igjen laget fra Hamar. Lukasz Jarosinski & co er nå 11 poeng foran tabelltoer Alta, og det er bare tre serierunder igjen.

Mens HamKam-spillerne jublet for spill i OBOS-ligaen neste sesong, ruslet Alta-guttene slukøret av Grefsen kunstgress. Lars Brotangen ga Kjeslås ledelsen på straffespark etter 14 minutters spill, og 11 minutter ut i andreomgangen la Magnus Aasarød på til 2-0. Magnus Nikolaisen reduserte da kampuret viste 62 minutter, men Walid Chafouk Idrissi ødela gjestene håp om poeng med sin 3-1-scoring 13 minutter før full tid.

Asker vant 2-1 borte mot Brumunddal og er nå bare to poeng bak Alta IF. Laget som blir nummer to skal ut i opprykkskvalifisering senere i høst.

Alta IF stilte med følgende lag:

Daniel Rojas - Aleksander Bjørnvåg (Andreas Markussen fra 59. min.), Øyvind Veseth Olsen, Thomas Braaten - Runar Overvik, Makhtar Thioune (Felix Adrian Jacobsen fra 77. min.), Aziz Idris, Håvard Mannsverk - Magnus Nikolaisen, Vegard Braaten, Christian Reginiussen