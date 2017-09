Disse vant billetter til Trendsettarklubben

De som fikk med seg Altapostens nyhetsbrev i går hadde også muligheten til å vinne billetter til Trendsettarklubben på City Scene i kveld.

Det er med stor glede at vi kan meddele at det er Rosemari Gamst, Gunnar Bræck, Bjørn Christian Eriksen og Jan Gunnar Vian som kan få med seg hele to band i kveld.

Trendsettarklubben er nemlig tilbake og har med seg oslobandet Beach Of Diamonds.

Billettene må hentes i løpet av dagen.

Følg med

Det lønner seg altså å følge med på nyhetsbrevene, og neste uke er det en ny mulighet og vi deler ut billetter til Beaivvas Teater «Johan Turi».