Vil ha sykehus på sjøtomt

Under et møte i Alta torsdag bestemte styret i Finnmarkssykehuset seg for å plassere det planlagte milliardprosjektet med nytt sykehus i Hammerfest på sjøtomta Rossmolla. De to mest aktuelle alternativene som sto igjen etter en lang vurdering var å enten bygge helt nytt på Rossmolla eller å starte bygging på eksisterende tomt på Fuglenes.

I en pressemelding sier styreleder Harald Larssen at fordelen med det valgte alternativet er lavere kostnader for klargjøring av tomta, samt kortere byggetid.

– Vi ønsker å bruke minst mulig på tomta og mest mulig på selve sykehuset, sier styreleder Larssen i en pressemelding.

– Rossmolla er det beste valget med tanke på tomtas karakter, kostnader til klargjøring av tomt og tidsplan, og det er færrest usikkerhetsmomenter knyttet til denne tomta. I tillegg slipper vi at pasienter og ansatte må være på en byggeplass i mange år, sier Larssen.

Styret sender saken til Helse Nord RHF for endelig beslutning.