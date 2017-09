Overveldet over givergleden

I forrige uke gjennomførte Nasjonalforeningen for folkehelsen, Alta demensforening sin innsamlingsaksjon. Med hjelp fra drøyt 40 russ var det knyttet store forventninger til innsamlingsaksjonen.

Nå er opptellingen gjort og konklusjonen klar:

– Fantastisk resultat etter at russ 2018 tok tak i innsamlingsbøssene i forrige uke. Aldri har vi hatt en så god innsamling, etter at jeg kom med for noen år siden, skriver Ann-Connie Strifeldt i en mail til Altaposten.

– Pengene ble telt opp med liv og lyst, og de 14 representantene konkluderte med at hele 45.002 kroner ble samlet inn. Vi i Alta Demensforening kan ikke få rost russen nok!

Strifeldt og de øvrige i Nasjonalforeningen for folkehelsen fikk under opptellingen besøk av Odd Inge Johansen og Guro Bell Pedersen, som representanter for BUL damefotball.

– De kunne fortelle at billettinntektene fra søndagens kamp innbrakte 8.100 kroner, som de donerer i sin helhet til demenssaken. Det er helt fantastisk, og noe vi setter stor pris på, sier Strifeldt, som dermed kan notere at 53.002 kroner har gått fra Altas befolkning til årets Demensaksjon.

– Vi takker ydmykt og ser fram til framtidige samarbeid både med BUL-damene og (forhåpentligvis) neste russekull.