– På tide med avkjøringsfelt?

Sture Ellingsen poengterer at det på RV93 i retning mot E6 ved Bosssekop er det laget en fin avkjøringsfil til venstre mot Standveien som fører ned til sjøen og mot Skaialuft.

Mot E6 derimot, er det ikke en slik fil.

– Jeg er forbauset over at vegvesenet har en avkjøringsfil her, men ikke mot E6, som har trafikk bestandig, sier han.

Det er særlig morgenrushet Ellingsen mener er problematisk.

– Dette medfører køer hver morgen fra 0700 til 0900, fordi biler som må vente på all trafikk i begge retninger på E6. Er det ikke på tide å bygge også ei avkjøringsfil mot E6, spør han.

– Det er rikelig med plass, og et slik anlegg vil bare trenge noen få dager på å bli gjort ferdig.

Ingen nye tiltak

seksjonssjef for Plan- og forvaltning i vegavdeling Finnmark, Elisabeth Jomisko, forteller at det på nåværende tidspunkt er det ingen planer om tiltak på denne strekningen.

– Avkjøringsfil i kombinasjon med kryssende gang- og sykkelveg kan i mange tilfeller skape trafikkfarlige situasjoner, da de myke trafikantene må krysse to filer. I dag er krysset utformet i henhold til kravene, kommenterer hun.