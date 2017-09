Plages av rampestreker

Finnmark politidistrikt har de siste dagene fått meldinger om at barn og ungdom i Alta og Hammerfest ringer og banker på, før de stikker av. Det pleier å være rampestreker som dukker opp i høstmørket, med er plagsomt for mange.

– Dette er kanskje bare moro for dem som bedriver det, men til stor irritasjon og fortvilelse for dem som gjentatte ganger blir utsatt for dette, og da spesielt dem med små barn som sover. Vi ber alle ha respekt for andres fred og eiendom, er beskjeden fra politiet.