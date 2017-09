Kronprinsen bekrefter at Kongen er ved god helse

Kongen er i fin form, forsikrer kronprins Haakon etter at NTB kom til skade for å sende ut en uferdig nekrolog om kong Harald på sin nyhetstjeneste tirsdag.

– Kongen er ved god helse, sier kronprinsen til NRK mens han er i Langesund for følge med på den omfattende olje- og kjemikalieøvelsen Scope.

Det var i 12-tiden tirsdag at NTB ved en feil sendte ut den uferdige nekrologen på nyhetslinjen som byråets medier har tilgang til. NTB sendte ut en beklagelse og trakk meldingen et par minutter senere.

– NTB har beklaget, og alle kan gjøre feil, sier kronprins Haakon.

Ved Slottet forsikrer også assisterende kommunikasjonssjef Sven Gj. Gjeruldsen at alt står bra til med kongen.

– Jeg skjønner at NTB har gjort det ved en feiltakelse, og kongen er i fin form, sier Gjeruldsen til Nettavisen.

– Det er svært beklagelig at vi sendte ut en feil melding om kongens død. Alle i NTB er veldig lei seg for at dette skjedde, sier NTBs sjefredaktør og administrerende direktør Mads Yngve Storvik.

