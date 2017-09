Finnmark Dagblad gikk fri etter kritikk mot politimesteren

Etter fire fellelser i Pressens Faglige Utvalg før påske ble det dermed ikke noen femte da klagen på en kommentarartikkel fra avisens redaktør Arne Reginiussen ble behandlet tirsdag, skriver Medier24.

I kommentaren skriver Reginiussen blant annet at det i politiet i Finnmark er en «svært skremmende overgang til et stadig mer lukket og utilgjengelig regime vi nå ser. Et regime som vil ta fra journalistene deres viktigste verktøy for å belyse saker, nemlig intervjuet.»

I artikkelen anklager han også politiet for å nærme seg «tilstander i land vi ikke liker å sammenligne oss med».

PFU fastslår at dette ikke var faktapåstander eller sterke beskyldninger som krevde samtidig imøtegåelse eller rettelser.

– Og redaktøren må selvsagt få lov til å mene hva han vil uten å gi beskjed til politimesteren på forhånd. Avisen inviterer til kontradiksjon og tilbyr politiet tilsvar. Vi må også forsvare avisens rett til å kommentere og mene noe, uttalte PFU-leder Alf Bjarne Johnsen da klagen ble behandlet.

(©NTB)