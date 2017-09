Døpt for Chillyou

Det er hovedutvalget for oppvekst og kultur som i dag tok stilling til døpenavnet på aktivitetsparken ved Nordlyskatedralen. Det endte med et ungdommelig og kult engelsk navn.

I møtet kom det nemlig forslag fra leder av navnekomiteen, Tommy Berg (SV). Han fikk gehør for at aktivitetsparken skal gis navnet Chillyou. Forslagsstiller har gitt følgende begrunnelse for forslaget.

– Ungdommelig navn som ligner på det samiske navnet for park, begrunnet han.

Å chille betyr å slappe av, så gjenstår det å se om det blir avslapping i tillegg til aktivitet i parken.

Til Altaposten sier Berg at det var navnekomiteen og hovedutvalget var enstemmig. Ingen stusset heller over at det bruket engelsk slang.

– Jeg tror kanskje navn med nordlys i, er en smule oppbrukt. Aktivitetsparken ligger da også i Nordlysparken, så kanskje det var på tide med et litt moderne og ungdommelig navn, sier han til Altaposten.

– Noen vil like det, mens andre misliker det. Sånn er det alltid. Spenstig er det, ingen tvil om det, sier Berg.