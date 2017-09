Åpner pengesekken på ny

Finnmarkseiendommen har tradisjon for å dele ut såkalte «Grønne midler» som en årlig affære, men i år har man bestemt seg for å kjøre to tildelingsrunder. Til sammen 283.500 kroner er nå fordelt til forskjellige tiltak i regi av 27 frivillige lag og foreninger, skriver Fefo.

I høsttildelingen kom 40 søknader inn, mot 75 i forrige tildeling.

Følgende får Grønne midler (tildelte midler i parentes):

Alta lokallag - Alta - Aktivitetsdag (5.000)

IL Nordlys - Karasjok - Savkadasviehkan-løpet (4.000)

Pasvikdalen husflidslag - Sør-Varanger - Brennesle som ressurs (5.000)

Ytrebyhagen - Vadsø - Ytrebyhagen Parsellhage Gapahuk (15.000)

Porsanger IL - Porsanger - Gapahuk i fritidsparken (15.000)

Loahkkejeaggi turlag - Nesseby - Løyper i vinterfjellet (5.000)

Rolvsøy bygdelag - Måsøy - Ut på tur (3.000)

Tursti for alle - Gamvik - Friluftsdag ved Tverrvikvannet (4.500)

Alta og omegn lag av diabetesforbundet - Alta - Utfarter i naturen for diabetikere (2.000)

Vadsø dykkerklubb - Vadsø - Dykkerutstyr/fridykkerkurs for ungdom (10.000)

Texas jakt og fiske - Kautokeino - Høstingsbasert friluftsliv (5.000)

Vardø friluftsforening - Vardø - Allmenne aktiviteter i naturen (20.000)

Arctic bird observatory - Sør-Varanger - Ringmerking av fugler (20.000)

Kjæs bygde- og hytteforening - Porsanger - Grillhytte (15.000)

Stabbursnes og omegn bygdelag - Porsanger - Utbedring av hengebru ved Snekkernes (10.000)

Bugøyfjord hytte- og bygdelag - Sør-Varanger - Klopp over bekk og gulv til gapahuk (5.000)

Tana-Varangerløypas skilag - Tana, Nesseby, Vadsø - Drift av TV-løypa (10.000)

Hammerfest og omegn turlag - Hammerfest - Ut på tur (40.000)

Nuvsvåg bo- og hytteforening - Loppa - Aktivitetshelg og trivselstiltak på stranda (5.000)

Nuvsvåg JFF - Loppa - Innkjøp utedo og båt (20.000)

Miljøagentene i Sør-Varanger - Sør-Varanger - Friluftsliv (10.000)

Skarvfjordhamn og Hønsebyvik bygdelag - Hammerfest - Løypetråkker (5.000)

Syklistenes landsforening avd. Alta - Alta - Klopping av sykkelsti/tursti (10.000)

Kautokeino sanitetsforening - Kautokeino - Funksjonshemmede på trimtur (10.000)

NJFF Finnmark - Tana - Elgjaktopplæring for kvinner (7.500)

NJFF Finnmark - Sør-Varanger - Elgjaktopplæring for ungdom (7.500)

Eiby bygdelag - Alta - Gapahuk Skillemo Lekeplass (15.000)

Neste tildeling er vinteren 2018, med søknadsfrist 15. februar, opplyser Fefo.