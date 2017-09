Det er Finnmark politidistrikt som forteller om episoden søndag kveld. Personen skal ha blitt oppsøkt og banket i sitt hjem og politiet så etter gjerningspersonene.

Mandag morgen kan politiet opplyse at de har foretatt pågripelse i saken.

– To menn i 30-årene ble i natt pågrepet for handlinga. De sitter i arrest ved Hammerfest politistasjon og vil bli avhørt for forholdet i dag, heter det på Twitter.