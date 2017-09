Fikk kontroll over boligbrann

Finnmark politidistrikt skriver på twitter at det mandag kveld kom inn en melding om brann i en bolig i Alta sentrum.

– Nødetatene rykker ut til stedet, heter det i den første meldingen, skrevet 20.34 mandag.

– Politiet er på stedet, alle beboerne er ute av huset, heter det i en oppdatering ti minutter senere.

Operasjonsleder Gunnar Øvergård sier til Altaposten at brannen etter hva han har fått opplyst er under kontroll.

– De som var tilstede skal ha fått kontroll på brannen, men det er per nå uavklart om brannen er helt slukket eller om det fortsatt brenner inne i en vegg, sier Øvergård klokka 20.49.

Det skal etter hva operasjonslederen kjenner til ha vært veldig mye røyk i boligen.

– Vi må la brannvesenet få jobbe og få kontroll over situasjonen før jeg kan si noe mer. Vi vet at de som var i boligen og deltok i slukkingen er utsatt for røyk. Det kan være de vil trenge bistand fra helsevesenet, uten at jeg kan si noe sikkert om det akkurat nå, sier Øvergård.