– Flott høstvær hele uka

Det er et høytrykk over Finland som har æren for det som kan bli en rekordtørr september, melder NRK Finnmark.

Statsmeteorolog Eldbjørg Moxnes varsler fint vær i Troms og Finnmark den kommende uka, med rolige vindforhold.

– Det kan riktignok bli litt skyer innimellom, men ellers lange perioder med sol og ikke nattefrost – i hvert fall ikke i ytre strøk.

På Spitsbergen må folk derimot belage seg på en del vind, opplyser hun.