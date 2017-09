– Det finnes alltid noe å glede seg over

10. oktober er den internasjonale dagen der vår psykiske helse får ekstra fokus. I år er teamet for verdensdagen «Noe å glede seg over» og med det oppfordres vi til å finne glede i små og store ting rundt oss, som gir glede for oss selv og for andre. Dette kan gi bedre psykisk helse i hverdagen, mener de som står bak.

Felles dans

Lokalt har Sisa, Mental helse, Alta kommune og Colloquium AS gått sammen om et fellesarrangement. Inne på Sisa åpner kafeen klokka 10, mens det klokka 12 blir felles feelgood-dans på torget i Bossekop. Her har den lokale gruppa fått med flere barnehager, skoler, bedrifter og seniordansegruppa.

– Dette kommer til å bli svært. Bare fra Sandfallet skole kommer det 200 stykker, sier Merete Hammari Haddal i Colloquium AS.

Foredrag med Merete

Klokken 13 skal Haddal holde foredrag, som i korthet handler om å velge glede. Folkehelsekoordinator i kommunen, Gjermund Abrahamsen Wik, håper at de som ikke har anledning å komme til arrangementet, finner på et stunt på sin egen arbeidsplass.

– Den uka som verdensdagen er oppfordrer vi bedriftene til å finne et eller annet tiltak som skaper glede for andre. Det kan være gratis kaffe til noen, det kan være allsang i kantina eller at eksempelvis treningskjedene gir bort en gratis time denne uka. Bare det å gi et smil til en annen kan skape store positive ringvirkninger, sier han.

Per vårt forbilde

– De som finner på noen sprell kan gjerne melde det inn til oss, så skal vi sette det inn på vår Facebook-side «Noe å glede seg over», sier Merete, mens Elisabeth Lyng Johansen på Sisa reklamerer med gratis kaffe og mat på kafeen deres denne dagen.

– Hit kan du komme akkurat som du er. Også om du er alene. Her er ingen terskel, sier Gjermund, mens Merete minner om at ensomhet er den største folkesykdommen og at således er byggingen av relasjoner viktig.

Hun sier videre at under årets verdensdag kommer avdøde Per Fugellis ånd til å følge arrangementet.

– Per var Sisa-venn og han var fantastisk. Han er vårt forbilde for hvordan man finner glede i de små ting og hvordan vi skal gi mer fan i hva andre mener, sier Merete.