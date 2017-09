Til legevakta etter kollisjon

Finnmark politidistrikt melder om en trafikkulykke i sentrum av Alta. Hendelsen fant sted rundt 08.30 fredag morgen.

– Nødetatene rykker ut, skiriver politiet på twitter.

Ifølge en tipser skal det være snakk om en moped og en bil som har kollidert, i nærheten av Alta rådhus.

– Det ser ut som front mot front med moped og bil, sier et vitne, som opplyser at det fremstår som at det for det meste er materielle skader.

Politiet bekrefter i en oppdatert melding at det var en lettmotorsykkel og en bil som støtte sammen.

– To personer involvert i ulykken. En person fraktet til helse med ambulanse, skriver politiet klokka 08.53.

MC-føreren skal ha hatt smerter i kne og var også svimmel etter hendelsen, ifølge politiet.

Politiet opplyser videre at mopedførerens førerkort er beslaglagt.