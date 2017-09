Fangster på 18,7 tonn

Totaltallet ble på 18,7 tonn i 2017, melder Alta Laksefiskeri Interessentskap i en pressemelding.

– Altaelva bør ligge på ca 17-18 tonn. Etter ifire magre år er det hyggelig at vi har fått et normalt år igjen. Det er også flott at størrelsen på fisken er der den bør være, sier daglig leder Tor-Erland Nilsen i ALI. I fjor var totalfangsten på knapt 14 tonn.

God start

Gode fangster før St. Hans og første del av sommeren ga forventninger om et meget godt år. Fangster på 10-15 kilo fikk fram brede smil.

– Laksene i år har vært kort og bred, og det er slik en skikkelig Altalaks skal være. Det var godt fiske til litt ut i august, men de tre siste ukene i august var det labert fiske, påpeker Nilsen. Høy vannstand hele sesongen ga variable forhold.

Langstilla best

De tre beste fiskekortene er de samme i år som i fjor. Langstilla nr. 1, Jorra nr.2 og Sorrisniva nr. 3. Langstilla hadde en økning i antall stor laks fra 56 i 2016 til 78 i 2017, mens Jorra følger like bak, heter det i pressemeldingen.

Killistrømmen hadde 2 storlaks i 2015, mens det i 2017 var tatt 60 storlaks der.

Tallene viser ellers:

Antall storlaks over syv kilo er økt fra 896 i 2016 og til 1262 i 2017.

Det er tatt hele 16 stk over 20 kg, og hvor den største er på 25 kg.

For mellomlaksen (3,0-6,9 kg) er det en økning fra 376 og til 500 stk i år. En stor del av dette er laks som kun har vært 1 år i sjøen (grillse) men har en vekt fra 3,0-3,5kg.

Når det gjelder grillse (0-2,9 kg) er det en nedgang fra 1798 i 2016 og til 1251 i 2017.

Selv om totalfangsten i Mikkeli har økt fra 592 kg i 2016 og til 738 i 2017, så har denne fiskeplassen falt ned noen plasser på lista.