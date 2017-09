Ronja gir deg verdens beste nyheter

I en verden der «alt» vi hører om er flyktningkriser og sultkatastrofer, klimaendringer og ekstremvær, gærne presidenter med atomvåpen, krig og elendighet, så finnes det lysglimt. Ganske mange faktisk.

I riktig retning

For samlet sett går verden – faktisk – i riktig retning, noe som blant annet fremgår av FNs årlige Human Development Report.

«Problemet» er imidlertid at de positive endringene gjerne skjer så sakte at det ikke er interessant for media å omtale, mens kriser og krig av sin dramatiske natur automatisk kvalifiserer til nyhetskriteriene de tradisjonelle, tabloide mediers opererer med.

350 frivillige, deriblant Ronja Daniloff, vil gjøre noe med det. Torsdag vil hun og ti andre unge i Alta oppsøke skoler, Parksenteret, Amfi, fellesarealet på Rådhuset, Kom.Inn og Huset for å dele ut avisa «Verdens Beste Nyheter».

– Avisa inneholder en rekke positive nyheter fra verden, og særlig U-land, med mål om å nyansere bildet som tegnes av de tradisjonelle mediene. Mediene i dag viser mye av det som ikke fungerer, mens man velger å ikke omtale det som faktisk er bra. Det ønsker vi å spre informasjon om, sier Daniloff.

– Det å bidra med informasjon og kunnskap om det positive som skjer, er i seg selv med å på gjøre verden bedre, påpeker hun.

Raske endringer

Som medlem av Natur og Ungdom har hun ekstra omsorg for miljøspørsmål, og også her skjer det mye positivt – selv om de pågående klimaendringene er skumle saker.

– I avisa Verdens Beste Nyheter kan vi blant annet lese om hvordan India er blitt svært flinke på å bruke fornybar energi, samt flere andre positive miljønyheter. Og det må til, for klimaendringene skjer raskt nå. Heldigvis virker det som at politikerne er begynt å våkne, sier Daniloff.

Hun håper hennes engasjement kan bidra til at enda flere, både unge og eldre, velger å engasjere seg.

– Med mer kunnskap, og med en visshet om at det man bidrar med faktisk nytter, så blir det også lettere å få andre til å engasjere seg. Jeg oppfordrer både unge og eldre til å lese avisa, eventuelt gå inn på verdensbestenyheter.no hvor artiklene ligger ute. Bidra med å spre kunnskapen du har fått, så er også du med på å gjøre verden til et bedre sted, sier hun.