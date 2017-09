Brannvesenet inviterer til åpen dag for store og små

Den årlige brannvernuka arrangeres over hele landet, og lørdag kan barna møte ekte brannmenn og -kvinner på 350 forskjellige steder i Norge. I Alta blir det kunnskapsløype, barnas brannmannstest, spyling på blink, oppleve brannbiler og mye mer, loves det.

Hensikten er å gjøre folk mer bevisst på brannsikkerhet.

– Åpen brannstasjon har blitt en fin tradisjon som gir oss en unik mulighet til å formidle brannforebyggende budskaper til et interessert publikum. Vi gleder oss, og håper mange kommer på besøk, sier Marit E. Wisløff i Alta brannvesen og legger til at dette er først og fremst en dag for barna.

Åpen dag i Finnmark

Excel To HTML using codebeautify.org Sted Brannvesen Brannstasjon Åpen dag Fra kl. Til kl. Alta Alta brann og redningskorps Alta brannstasjon Lør 23/9 10.00 14.00 Bergsfjord Loppa brann og feievesen Bergsfjord branndepot Tir 19/9 12.00 14.00 Båtsfjord Båtsfjord brannvesen Båtsfjord brannstasjon Lør 23/9 11.00 13.00 Hammerfest Hammerfest brann og redning Hammerfest brannstasjon Lør 23/9 11.00 15.00 Honningsvåg Nordkapp brann og redning Honningsvåg brannstasjon Lør 30/9 11.00 12.00 Karasjok Karasjok Brannvesen Karasjok brannstasjon/Fiitnodatgeaidnu Lør 23/9 11.00 13.00 Kautokeino Kautokeino brannvesen Kautokeino brannstasjon Lør 7/10 12.00 15.00 Kirkenes Sør-Varanger brannvesen Kirkenes brannstasjon Lør 23/9 10.00 13.00 Máze Kautokeino brannvesen Máze branndepot Lør 7/10 12.00 14.00 Sandland Loppa brann og feievesen Sandland branndepot Fre 22/9 11.00 13.00 Tana Tana brannvesen Tana brannstasjon Lør 23/9 11.00 14.00 Vadsø Vadsø brannvesen Vadsø brannstasjon Lør 23/9 12.00 14.00 Vardø Vardø brann og redningskortps Vardø brannstasjon Tir 12/9 17.00 20.00 Øksfjord Loppa brann og feievesen Øksfjord brannstasjon Lør 23/9 11.00 14.00

Fokus på brannsikkerhet

Viste du at tre av fire er uten brannøvelser hjemme? Ifølge en undersøkelse gjort av Kantar TNS nylig Norsk brannvernforening, DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) og forsikringsselskapet If, svarer bare én av fire har hatt brannøvelse hjemme.

– Det bekymrer oss veldig at så mange ikke har trent på hva man skal gjøre ved brann. Det er for sent å oppdage at teori og praksis ikke stemmer overens når kjøkkenet eller stua står i full fyr. Et lite branntilløp utvikler seg raskt til full overtenning, så her må alle handle riktig fra første stund, sier konserndirektør Morten Thorsrud i If.

Få avtaler møtested

Bare ti prosent av husstander med to eller flere personer har avtalt møtested utendørs i tilfelle brann, ifølge spørreundersøkelsen. Dette skremmer brannvesenet:

– Ved brann blir det fort kaotisk, og det er lett å komme bort fra hverandre. For oss i brannvesenet er det et skrekkscenario at folk løper tilbake inn i brennende hus for å lete etter familiemedlemmer som kanskje har kommet seg ut andre veier. Derfor er det å avtale et fast møtested utenfor boligen noe av det enkleste og viktigste man kan gjøre, sier Wisløff.

Nytt mobilspill gjør brannøvelsen enklere

If har utviklet mobilspillet Brannleken.no, som er et enkelt verktøy for mobil og nettbrett, og som skal hjelpe barnefamilier til å gjøre brannøvelsen til en morsom familieaktivitet.

- Når så få faktisk gjennomfører øvelser hjemme, er det naturlig for oss å tenke i litt nye baner. Mobilspillet er med på å involvere barna, og gjøre brann mindre skummelt for de små. Her ligger det viktig læring for alle, understreker Thorsrud.