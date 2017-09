– Min vakt og mitt ansvar

Leder for hovedutvaltget for oppvekst og kultur, Hilde Søraa (Ap), medgir at hun var sjokkert over at det kommunale barnevernet ikke klarte å gi utsatte barn den hjelpen loven krever.

– La meg aller først få tydeliggjort at det som nå er avdekket har skjedd på min vakt, altså i perioden hvor Ap og de øvrige i samarbeidskonstellasjonen har hatt det politiske ansvaret. Når dette har skjedd på min vakt, er det også jeg som skal stilles til ansvar, sier Søraa til Altaposten.

– Verre enn antatt

Barnevernet er blitt bedre til å overholde behandlingsfrister I fjor klarte 16 prosent av norske kommuner å behandle alle bekymringsmeldinger som skulle undersøkes i løpet av tre måneder. Det er opp fra 10 prosent i 2015.

Barnevernet i Alta bekreftet overfor Altaposten tidlig i september at etaten bryter tidsfristene for når en bekymringsmelding omkring et barn skal behandles. I nær 70 prosent av sakene maktet ikke barnevernet i Finnmarks største by å overholde loven.

– Det var sjokkerende høyt antall fristbrudd. Dessverre var ikke bildet så galt som virkeligheten viste. Gjennomgangen vi nå har hatt viser at i åtte av ti saker hadde brudd, klargjør Søraa som fortsetter:

– Jeg må understreke at de ansatte i barnevernet og administrasjonen har jobbet nærmest dag og natt for å gå gjennom saker for å få avdekket hvor vi har sviktet. Da dukker det naturlig nok opp «lik» i skapene. I noen av sakene er det snakk om ubetydelig avvik, men det er også saker hvor det er alvorlig mangel på oppfølging. Totalt er vi kommet til at har vært nesten 80 prosent fristbrudd.

Full tillit

Selv om det er alvorlige forhold som er avdekket, er Søraa hundre prosent klar på at hun har full tillit til de ansatte, og at de fortjener langt mer enn negative oppslag i media.

– Det er ikke de ansattes skyld at vi er kommet galt ut. Politisk er det vi som i dag styrer kommunen som har det fulle ansvar. Jeg vil tvert om rose både barnevernsetaten og de administrativt ansatte på rådhuset for den jobben de har gjort de siste ukene. I stedet for å tildekke, har de gjort en enormt innsats, langt ut over det vi kan forlange innenfor deres arbeidstid, for å få alt fram i lyset. De har fått fram en god oversikt, samt fått lukket sakene slik at barn som har behov for hjelp får den.

– Hvordan er fristbruddstatus per i dag?

– Per 15. september, som er siste oversikt, hadde ekstrainnsatsen gjort at vi kun stod tilbake med fristbrudd i 28,3 prosent av sakene. Da må det også legges til at det her også var saker hvor barnevernet ventet på reaksjon og tilbakemelding fra andre etater og institusjoner, det være seg politi, skole eller helsesøster. Barnevernssaker impliserer ofte mer enn bare selve etaten.

– Er fristbrudd i en av tre saker godt nok?

– Nei, og det håper jeg kommer klart fram. Alle barne skal få hjelp raskt og senest innen tidsfristene. Det er en klar målsetting, og jeg opplever en sterk innsats i alle ledd for å nå dette målet.

Loven klar

Barnevernsloven sier at når barnevernet mottar en bekymringmelding så har det kommunale barnevernet frist på èn uke til å vurdere meldingen. Fristen økes til tre måneder for de sakene som skal undersøkes videre for oppfølging. Innen den tid skal altså et barn ha fått den hjelpen det eventuelt trenger. Det er disse fristene som har vært brutt. Store utskiftninger av arbeidsstokken, høyt sykefravær og kursing av nye ansatte har blitt brukt som forklaring på tidsbruk og fristbrudd.

Fra kommunestyrets talerstol slo hovedutvalgsleder Hilde Søraa fast at kontrollutvalget allerede i 2015 foretok en forvaltningsrevisjon som endte i en sterk kritikkverdig konklusjon.

– Rapporten beskrev forhold som skjedde under vakten til de borgerlige partiene, altså i forrige kommunestyreperiode. Rapporten omtalte forhold på deres vakt. Nå er det vår vakt, og det er vi som har ansvaret. Det er et ansvar vi tar, men saken nå i kommunestyret er et resultatet av kontrollutvalgets oppfølging av rapporten fra 2015, forklarer hovedutvalgslederen.

I oppfølgingen av rapporten har kontrollutvalget merket seg at barnevernstjenesten og kommunens tilsyn med fosterhjem, jfr. kommunestyrets vedtak 78/15, er mangelfull. I innstillingen ber de kommunestyret slå fast at kommunestyrets vedtak 78/15 kun er delvis fulgt av administrasjonen, og at noen av punktene er fortsatt ikke fullt ut på et tilfredsstillende nivå.

I vedtaket gjort onsdag ber kommunestyret rådmannen iverksette ytterligere tiltak for å overholde lovsatt frist på tre måneder for undersøkelser og at tiltaksplaner for barn på tiltak evalueres innen lovsatt frist på tre måneder.