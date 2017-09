– Blir spydspissene våre i Oslo

Onsdagens kommunestyremøte i Alta ble avsluttet med at representantene reiste seg og applauderte Bengt Rune Strifeldt (Frp) og Marianne Haukland (Høyre).

– Det var nok siste gang på en stund at både Marianne og Bengt Rune er å finne i salen når kommunestyret samles. Vi er veldig glade for at vi har fått to representanter på tinget som kjenner Altas utfordringer bedre enn de fleste. Jeg er helt sikker på de vil bli spydspisser for oss når vi må ha gjennomslag i det sentrale politiske miljøet i viktige saker, sier ordfører Monica Nielsen (Ap) i en kommentar til Altaposten.

Sammen med kommunestyret markerte Monica Nielsen at de to blir med å styre nasjonal politikk i fire år. Alta-ordføreren forberedte begge på at hun og Alta kommune kom til å holde tett kontakt med de to, og at det lå store forhåpninger til et konstruktivt samarbeid. Det selv om posisjonen i Alta og regjeringen befinner seg på hver sin side i den politiske aksen.

– Dersom jeg kommer hjem i løpet av 14 dager vil jeg synes det er rimelig flaut, innrømmet Marianne Haukland, som er avhengig av at den blå-blå regjeringen får fortsette, og at Frank Bakke-Jensen forblir en av statsminister Erna Solbergs statsråder.

Både Haukland og Strifeldt gjorde det klart, at de føler et stort ansvar overfor velgerne i hele Finnmark som nyvalgte stortingsrepresentanter, men lovet å stå på for både Alta og hjemfylket når de nå bytter ut kommunestyresalen med stortinget.