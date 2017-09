Planlegging av arktisk jernbane er i gang

Nettavisen High North News melder at norske og finske transportmyndigheter har gått i gang med et forstudie rundt jernbane mellom Finland og Finnmark. Forstudiet skal gi svar på hvilke muligheter som finnes. Her blir blant annet trasévalg fram mot Kirkenes bli en omfattende jobb.

– Vi vil undersøke 2-3 ulike trasévalg mot Kirkenes, via Neiden, via Pasvik, og sammenligne dem med hverandre. Vi må også utarbeide en kostnadsanalyse. I tillegg trenger vi flere delstudier i denne prosessen, som for eksempel konsekvensene for transportsystemet, industrien, gruveindustrien, turisme, folk, samisk kultur, reindriftsnæringa og naturen, sier utviklingsdirektør Timo Lohi i Nordre Lappland fylke til avisa.

Våren 2018 ventes det at foreløpige resultater rundt trasévalg vil foreligge.

Sør-Varangers ordfører Rune Rafaelsen gleder seg over progresjonen. Han forteller til avisa at han 29. september skal møte samferdselsminister Kjetil Solvik Olsen og statssekretær Tom Cato Karlsen for å snakke om prosjektet.

– Hvis Norge skal ha en ledende rolle i transport i fremtidens Arktis, er vi nødt til å være med på dette. Vi må avslutte gamle diskusjoner om hvor jernbanen skal gå og bestemme oss for en trasé. Ruten burde gå mellom Rovaniemi og Kirkenes, sier Rafaelsen til High North News.