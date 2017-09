Her blir det «umulig» å få parkeringsbot

Mens du tidligere har måttet dra kortet på vei både inn og ut av langtidsparkeringsplassen, trekke parkeringslapp og plassere i ruta – eventuelt huske på å bruke parkeringsappen, kan du nå kjøre bilen rett inn på flyplassområdet, parkere og stikke av gårde.

Avinor installerer nemlig automatisk skiltgjenkjenning ved flyplassen i Alta og 23 andre norske flyplasser.

– Vi i Avinor ønsker å gjøre reisen enklere for alle som skal ut å reise. Med automatisk skiltgjenkjenning blir det enda enklere å parkere hos oss. Vi håper det vil være til glede for de som parkerer på våre lufthavner, sier kategorisjef Per-Rune Lunderby i Avinor i en pressemelding.

Kan sikre seg autotrekk

Avgiften kan bilisten betale på automater på lufthavna, via app eller ved å motta faktura.

Det nye systemet gjør også at det ikke vil bli utstedt parkeringsbøter, siden alle biler blir automatisk registrert, skriver Avinor i pressemeldingen.

– Et godt alternativ er at bileieren registrerer seg som kunde på Avinor.no, slik at det oppgitte betalingskortet belastes direkte. Det sikrer bilisten en smidig og sikker betaling hver eneste gang man besøker lufthavnen, sier Lunderby.

– Vi anbefaler alle å forhåndsbooke parkering på de lufthavnene hvor dette er mulig. Fordi det gir oss i Avinor bedre forutsigbarhet for vår planlegging, er det også betydelig å spare på å booke på forhånd i stedet for å drop-in. Ikke minst blir man sikret plass når man forhåndsbooker, sier Lunderby.

Innføringen skjer i løpet av høsten. Ambisjonen er at samtlige lufthavner skal ha dette systemet i framtiden.

Ved Avinors ti minste lufthavner, er det så få som parkerer at det ikke lønner seg for Avinor å innføre systemet. Dermed vil det ikke lenger bli krevd betaling for parkering på Svalbards, Berlevåg, Båtsfjord, Hasvik, Honningsvåg, Mehamn, Røst, Sørkjosen, Vardø og Værøy lufthavner.