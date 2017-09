Gir ikke opp utfylling

Kommunestyret prioriterer ferdigstillelse av utfyllingen i Bukta som skal gi lengre rullebane ved Alta Lufthavn. Prosjektet hadde blitt tatt ut av prioriteringslista som skal danne grunnlag for investeringsbudsjettet 2018, men etter at SV tok opp saken og ba om gruppemøte med ordførerpartiene, stilte Ap, KrF, MDG og SV et fellesforslag om å ta inn prosjektet.

– Jeg er svært glad for at SV fikk med seg et samlet kommunestyre på å fullføre arbeidet vi har påbegynt. Det øker også sjansen for at vi skal få sentrale myndigheter til å betale tilbake millionene vi har brukt på det som er en nasjonal infrastrukturoppgave som vil komme både Alta og hele den nordlige regionen tilgode, sier Tommy Berg i en kommentar etter at SV fikk enstemmig oppslutning både på felles gruppemøte og senere i kommunestyret.

Bred støtte

Både Høyre og Venstre gikk tidlig på talerstolen og støttet forslaget.

– Høyre er helt enig i at dette er en viktig sak som må prioriteres. Dessverre har vi ikke fra Alta klart å få formidlet godt nok hvorfor det er så viktig å få forlenget rullebanen. Klarer vi å få konkrete og gode argument om dette vil vi kanskje klare å gjennomslag hos sentrale myndigheter, påpekte Høyres Marianne Haukland.

Venstres Raymond Londal støttet SV fullt ut, og lovet at Venstre skulle stå på i denne saken som de har gjort over mange år.

– Det er viktig at alle partiene i kommunestyret jobber mot sine respektive partigrupper på Stortinget. KrF og Senterpartiet har allerede bekreftet at de har med seg sine stortingsgrupper i prioriteringen av rullebaneforlengelsen i Alta. Med to nyvalgte stortingsrepresentanter fra denne salen tror jeg vi også vil få regjeringspartiene med så vi får tilbakebetalt våre utlegg, påpekte Tommy Berg fra talerstolen.

– 14 dager for lite

Høyres Marianne Haukland, som er en av de to som nå forlater kommunestyret for å bli stortingsrepresentant, takket for tiltroen fra Berg, men mente at 14 dager på å få overbevist regjering og Høyres stortingsgruppe var i minste laget.

– I første omgang skal jeg bare ned i 14 dager som vara, men jeg skal selvsagt gjøre så godt jeg kan, sa Haukland.

– Veldig bra. Det er utrolig hva man får gjort i løpet av 14 dager, påpekte Berg.

Senere gikk også nyvalgt Frp-representant Bengt Rune Strifeldt på talerstolen med bekreftelse av at han og Alta Frp på ingen måte hadde glemt flyplassaken, og at jobben mot forlengelse og tilbakebetalingsavtale ville fortsette.

10-15 millioner

Det ble ikke nevnt noen summer for kostnadene med å fullføre fyllingen. Fra flere av de Altaposten snakket med ble det antydet en kostnad for Alta kommune på 10 til 15 millioner kroner.

– Det viktige var å få samlet kommunestyret i et enstemmig vedtak. Selv med mindre flytyper er behovet for lang rullebane og sikkerhetssone på tørt land stort. Derfor vil en forlenget rullebane komme Alta og hele regionen til gode. Alta må ha en lufthavn i topp klasse som takler alle flythyper og værforhold, sier Tommy Berg i en kommentar.