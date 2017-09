Mange rettelser i valget

Valgforsker Markus Buck, leder ved Institutt for samfunnsvitenskap ved UiT, forteller at den normale trenden som kan leses ut av strykninger og rettelser på stemmeseddelen, er at de mest profilerte politikerne er de som får mest stryk. Alta-politikerne Steinar Karlstrøm og Bente Haug er klart mest strøket.

– At det ble mange stemmesedler med rettede lister i Finnmark ved årets valg kommer vel ikke som noen bombe på noen. Mediene fortalte jo om organiserte strykeaksjoner i forkant, sier Buck på telefon fra Paris.

Tøffe tall

Trenden om at de mest profilerte politikerne topper listene over antall stryk, stemmer dårlig i Finnmark. Steinar Karlstrøm har vært en relativt anonym politiker på 3. plass for Ap. Bente Haug finner vi helt nede på 8. plass på Ap-lista. Steinar topper oversikten over mest stryk med 1.195 strykninger. Haug følger deretter med 1.089 stryk. Den ene valgte å si klart fra at han ville stemme for forslaget om utredning av sykehusstrukturen dersom han ble valgt inn på Stortinget. Haug profilerte seg i sykehusdebatten i Alta med et klart forsvar av Ap-linja om null utredning.

Før valget ble det avdekket aksjoner både i Hammerfest og Øst-Finnmark, hvor oppfordringen var å stryke Alta-politikere. Både Haug og Karlstrøm er Alta-politikere. Paradokset er at begge av nøytrale observatører beskrives som særdeles partitro og lojale politikere som normalt skulle gli under radaren til velgerne.

– Betyr ingenting

Marcus Buck ser imidlertid svært få muligheter til at stryk og endringer på listene skal kunne få betydning, det vil si flytte rangering på kandidatene gjort av partienes nominasjon.

– Så lenge et partis liste må være rettet nøyaktig likt på over halvparten av avgitte stemmer har ikke stryk og endringer noen som helst praktisk betydning. Det er først ved de siste valgene at det igjen er gitt mulighet for å stryke. Derfor er det vanskelig å si hva som er normalt når det gjelder stryk og korrigeringer, påpeker Buck.

Kirsti Bergstø (SV) har fått usedvanlig lite stryk til å være en profilert politiker. Kun 27 stryk. Senterpartiets Geir Iversen med kun ett stryk er også noe spesielt.

OBS! Artikkelen er korrigert, ettersom begrepet kumuleringer ble brukt i stedet for renummerering. Det betyr at listene korrigeres, der rekkefølgen endres. Renummerering sier derfor ikke noe om popularitet, slik Altaposten opprinnelig skrev.

Her er politikerne i Finnmark som fikk flest strykninger i de største partiene (rangering på partilista i parentes) og til slutt renummereringer:

Arbeiderpartiet:

Steinar Karlstrøm: 1.195 (3) – antall renummereringer: 591

Bente Haug: 1.089 (8) – antall renummereringer: 236

Runar Sjåstad: 644 (1) – antall renummereringer: 475

Ingalill Olsen: 625 (2) – antall renummereringer: 62

Høyre:

Laila Davidsen: 478 (9) – antall renummereringer: 246

Marianne Haukland: 475 (2) – antall renummereringer: 222

Frank-Bakke Jensen: 350 (1) – antall renummereringer:185

Frp:

Gerd Isaksen: 458 (5) – antall antall renummereringer: 241

Bengt Rune Strifeldt: 393 (1) – antall renummereringer: 138

Claus Jørstad 349 (4) – antall renummereringer: 539

Arne R. Myrseth: 386 (11) – antall renummereringer: 280

Senterpartiet:

Geir Iversen: 201 (1) – antall renummereringer: 199

Nancy Porsanger Anti: 170 (2) – antall renummereringer: 481

SV:

Hege Runa Foss Westgaard 108 (11) – antall renummereringer: 64

Jan Olsen: 62 (2) – antall renummereringer: 78

Vi tar også med toppkandidaten til SV

Kirsti Bergstø 27 (1) – antall renummereringer: 59

Venstre:

Arve Paulsen: 140 (4) – antall renummereringer: 33

Carina Borch Abrahamsen: 46 (3) – antall renummereringer: 39

Trine Noodt: 41(1) – antall renummereringer: 23

KrF:

Ann Solveig Nystad: 24 (1) – antall renummereringer: 14

Kystpartiet:

Christine Mølmann Annexstad: 12 (2) – antall antall renummereringer: 6

MDG:

Jan Reidar Ekeland: 20 (3) – antall antall renummereringer: 34

Miriam Akkouche: 19 (2) – antall antall renummereringer: 59

Rødt: