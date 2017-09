Finnmark dårligst ut i Juvente-rapport

En rapport fra ungdomsorganisasjon Juvente, viser at Finnmark kommer dårligst ut når det gjelder alkoholsalg for mindreårige. Det melder iFinnmark.

En kontroll viser at 39 prosent av butikkene som har blitt undersøkt i fylket har solgt alkohol til personer under 18 år. I Alta ble til sammen 12 butikker sjekket, og fem av disse ble tatt i kontrollene.

– Når 30 prosent av butikkene vi kontrollerer selger alkohol til våre kontrollører, viser dette at butikkene ikke overholder reglene for salgsbevillinga si og at kommunene ikke klarer å kontrollere og sanksjonere butikkene, skriver Juvente i rapporten.