Fefo-styret splittet

Under styremøtet i Båtsfjord ble Fefo-styret som ventet splittet i synet på gruvedrift i Kvalsund.

Både styreleder Raymond Robertsen (H), Bente Haug (Ap) og Runar Sjåstad (Ap) stilte seg bak innstillingen til Jan Olli.

De tre styremedlemmene utpekt av Sametinget sa nei, nemlig Harvik Hansen (uavhengig), Marit Kirsten Gaup (Ap) og Mattis Nilsen Eira (NSR).

Det medfører mindretallsanke, som gjør at saken kommer inn for Sametinget. Ifølge NRK Finnmark er det første gangen Fefo-styret har havnet i en slik situasjon.Saken kan også ende hos kongen i statsråd, der saken dermed blir avgjort.

Natur og ungdom refser flertallet.

– Jeg er skuffet over at fylkets representanter ikke evner å ta hensyn til verken reindriften eller fjorden. Den planlagte gruva, med dumping av avfall i Repparfjord vil være en stor belastning for både reindriften og det marine livet i fjorden. At halvparten av styremedlemmene ikke klarer å se dette, synes jeg er skremmende, skriver 2. nestleder Magnus Storvoll Strømseth.