– Må løse boligkrise

Det er budskapet fra leder Øystein Pedersen og nestleder Siv-Kristin Ryeng i Talvik Arbeiderlag. Det handler om å få flere boligtomter, men også rimelige leiligheter som kan være attraktive for ungdom i etableringsfasen.

Støtter hybelbygg

– Talvik arbeiderlag støtter opp Alta hybelbygg AS som ønsker å bygge hybelbygg i Talvik og ønsker flere velkommen, sier de to arbeiderlagslederne og legger til:

– Leiligheter i Talvik er en mangelvare, som gjør at mange må søke inn til Alta for å finne seg leilighet å kjøpe eller leie. Når private utbygger ønsker å satse i Talvik er dette et etterlengtet tilbud til mange som vi er svært positiv til, understreker de to, etter at det også har vært negative innspill etter at Alta hybelbygg AS presenterte sine planer.

Utsiktsproblem

Det er Alta hybelbygg AS som skal bygge på tomten nedenfor Talvik bo- og servicesenter. Frykten var at leilighetsbygget vil ødelegge utsiken for Talvik bo- og servicesenter. Den fryktet er ikke lenger reell. Leilighetsbygget blir selv med høyeste punkt 6,5 meter over grunnmuren betydelig lavere enn eksisterende bygg som nå rives. Leilighetsbygget vil også bli trukket litt lengre ned mot veien. Det bidrar ytterligere til at utsikten for bo- og servicesenteret ikke reduseres.

– Vi skal bygge rimelige leiligheter som gjør det er mulig for unge i etableringsfasen å fortsatt kunne bo i Talvik og komme inn på boligmarkedet, forklarte en av eierne bak selskapet Alta Hybelbygg AS, Vidar Kristoffersen, til Altaposten tidligere i sommer. Kristoffersen eier Alta Hybelbygg AS sammen med byggmester Bengt Andersen.

Stort potensial

Arbeiderlaget i Talvik håper at mange vender blikket mot Talvik og ser potensialet i bygda som nå er i ferd med å gå fra å være distrikt til å være nærområde.

– Det er faktisk sånn at Talvik ikke er lengre kjøretur unna sentrum enn boligfeltene øverst i Tverrelvalen og i Rafsbotn. Rundt 20 minutters biltur er vi Alta med fiks ferdig ny E6, påpeker Øystein Pedersen.

Siv-Kristin sier at hun håper mange i både næringsliv og kommune ser potensialet og satser i Talvik.

– NVE er akkurat ferdig med grunnundersøkelsene, og dersom resultatene viser seg å være gode, vil det åpne opp for mange områder der det vil være mulig å regulere inn areal til leiligheter. Talvik arbeiderlag vil i tillegg gi innspill til at det må settes av nye arealer til fortetning og bygging av leiligheter når kommunens arealdel skal revideres, forteller Ryeng.

Boligmangel

Det har over tid vært stor boligmangel i Talvik. Kommunen har forsøkt å bedre situasjonen med å legge ut nye boligområder, men nye krav til gunnundersøekelser og dokumentasjon har gjort at dette har tatt tid. Bygda har ligget på vent i forhold til kvikkleireproblematikken.

– Nå skjer det noe, og det er vi utrolig glad for. Leilghetsbygget er viktig med tanke på fornying og mulighet for ungdom å bosette seg her, sier lederduoen i Talvik Arbeiderlag.