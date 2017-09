– Ikke gjør dette om natten

I en pressemelding fra Norsk brannvernforening heter det at i tre av ti norske hjem blir vaskemaskin eller oppvaskmaskin brukt nattestid eller når ingen er hjemme. En av åtte setter også tørketrommelen i gang før de legger seg eller forlater boligen. Barnefamiliene kommer ut som verstingene: 36 prosent svarer at de bruker vaskemaskiner uten tilsyn og 21 prosent tørketromler uten tilsyn.

spørreundersøkelsen er utført av TNS Gallup for Norsk brannvernforening, DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) og forsikringsselskapet If i anledning Brannvernuka.

Differensierte av strømpriser

– Tidsklemma kan være brannfarlig. Husholdningsapparater der varmeelementer og elektronikk møter støv og fukt, kan dessverre utgjøre en fare. Her bør folk være årvåkne, påpeker administrerende direktør Rolf Søtorp i Brannvernforeningen og viser til at oppvaskmaskiner, vaskemaskiner og tørketromler har vært kilde til mer enn 180 bygningsbranner de siste fem årene.

– Etter komfyren er vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og tørketromler noen av de mest brannutsatte el-apparatene vi har, legger han til.

I og med at flere og flere får automatiske strømmålere følger også muligheten for ulike strømpriser for natt og dag. Det frykter Søtorp vil føre til at flere vil bli fristet til å la ting stå på over natta.

I spørreundersøkelsen oppgir 48 prosent av husholdningene at de kan bli økonomisk motivert til å bruke oppvaskmaskiner, vaskemaskiner og tørketromler om natten, hvis strømmen blir billigere å bruke nattestid. Småbarnsfamiliene er enda mer motivert til å bruke maskinene nattestid. Her svarer 59 prosent at de kan finne på å gjøre det.

– Av hensyn til brannsikkerheten vil vi advare mot et prissystem for nettleie og strømforbruk som frister folk til å bruke vaskemaskiner, tørketromler og oppvaskmaskiner om natten. Vår bekymring er at forbrukerne vil havne i en skvis mellom billigere strøm og risikofullt strømforbruk om natten, sier han i pressemeldingen.