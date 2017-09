– Går til politiet hvis ikke fører melder seg

Mandag gikk Jørgen Andersen ut med en etterlysning av vitner og/eller sjåfør etter en påkjørsel i Alta sentrum. Hans parkerte bil, en E-Golf, sto fredag i forrige uke parkert i sentrumsområdet ved Catch-22, da noen kjørte på den. Både støtfanger og lys ble skadet i sammenstøtet.

Tre vitner har meldt seg etter Altapostens omtale, men disse har ikke kunnet bidra med nok informasjon til at Andersen har klart å sirkle inn sjåføren.

– De tre vitnene sto på avstand da hendelsen fant sted, og de gikk heller ikke til stedet da andre personer kom til. Som følge av dette har jeg ikke registreringsnummeret, men jeg har fått vite at hendelsen fant sted klokka 11.35, og at det var en hvit bobil, sannsynligvis en nyere modell av merket Sunlight, som kolliderte med bilen min. Føreren var for ordens skyld en mann, ifølge vitnene. Jeg ønsker fortsatt å komme i kontakt med de personene som kom til etter påkjørselen, eventuelt sjåføren, sier Andersen.

Han sier han vil ta saken til politiet om ikke fører melder seg.

– Saken vil bli politianmeldt, sier Andersen, som håper vitner eller sjåfør kontakter han på 415 79 974.

– Hva tenker du om at sjåføren bare kjørte fra stedet og ikke har tatt kontakt med deg eller lagt igjen informasjon om seg selv på bilen din?

– Jeg synes det er helt utrolig, egentlig. Når man først er skyld i noe slikt, og så bare drar fra stedet... Nei, det er trasig at noen velger å gjøre slik. Utrolig frekt å bare stikke av. Jeg synes det er veldig skuffende, sier den ulykkelige bileieren.

Han sier han regner med at vedkommende må ha en liten klump i magen, etter episoden:

– Sjåføren vet at det er flere som har observert dette, og han vet nok at jeg ønsker å komme i kontakt med han og måtte regne med at jeg ville vurdere å anmelde saken. Jeg synes det er merkelig om han sover godt om natta, sier Andersen.