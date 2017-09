Søker vitner etter påkjørsel

Jørgen Andersen håper noen har vært vitne til en påkjørsel, på parkeringsplass P3 ved Amfi/Catch 22. Her ble hans sølvgrå E-Golf skadet.

– Dette skjedde fredag mellom klokka 08.30 og 16.00. Smellen har vært såpass kraftig at både støtfanger og baklys på min bil ble ødelagt, skriver han i en mail.

Andersen fant en bit av en refleks på stedet, lik den på bildet under.

– Dette er reflekser typisk for bobiler eller varebiler, sier han.

Andersen håper det er en ærlig sjel der ute, som tar kontakt om han eller hun oppdager skader på eget kjøretøy, etter å ha kjørt i området fredag:

– Jeg ber om at de som har vært på stedet fredag, enten med bobil, varebil eller liknende, sjekker ut sin bil for skade. Håper at du som har kjørt på meg og kanskje ikke har merket smellen, kan ta kontakt med meg på 415 79 974.

– Hvis ikke, håper jeg noen som kanskje har sett selve smellen, eller en tvilsom manøvrering på stedet kan gi meg tips.