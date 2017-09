Dette skjedde mens du sov

Finnmark politidistrikt melder via twitte rom en rekke store og små episoder som har funnet sted i løpet av natta, i fylket vårt.

Fra vestfylket er politiets første nattlige tvittermelding fra Hammerfest. Litt etter klokka ett skriver politiet at en mann i 40-årene er bortvist og anmeldt for urinering på offentlig sted.

I halv tre-tiden heter det i en ny melding at en person i Alta er innbrakt og vil bli anmeldt for ordensforstyrrelse.

Kvart over tre skriver politiet at en mann i Hammerfest anmeldes for ikke å ha fulgt pålegg om å forlate sentrum.

– Har vært kranglete med flere personer, deriblant dørvakt, skriver politiet.

03.44 melder tar politiet på nytt til twitter, etter melding om en livløs mann som ble funnet i Alta sentrum.

– Kviknet til da politi og ambulanse kom til stedet. Tatt hånd om av gode venner, heter det i twittermeldingen.

Natta i vest ble «rundet av» med to meldinger om vold:

– Klokka 04.50, umotivert vold på bensinstasjon i Alta. Mann i 20-åra pågrepet. Slo til en gutt i tenårene. Vi etterforsker saken.

– Klokka 06.25, husbråk i Hammerfest, en eller flere personer tok seg inn i leiligheten. Mann i 30åra ble banket opp fikk skader i en arm. Vi har pågrepet en mann i 30åra og etterforsker saken, opplyser politiet.