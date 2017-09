Unikt samarbeid i Paris

Da Norge var gjesteland under den internasjonale Haute Coiffure Francaise 10. september hadde to finnmarkinger sentrale roller. Hammerfestingen Morten N. Langseth og altaværingen Trine Lise Eliassen er med i den eksklusive frisørklubben Haute Coiffure Francaise (HCF). – Vi har jobbet med dette ilag i to år og hadde den endelige finalen i Carrousel de Louvre i Paris. Det er første gang vi har fått oppleve at Norge er gjesteland. Det var en stor oppgave og ære å stå foran andre frisører fra 50 forskjellige land, forteller Trine Lise Eliassen, eier og daglig leder på Klippoteket i Alta. Haute Coiffure Francaise (HCF) er et internasjonalt samarbeid for elitefrisører. Her er både Trine Lise Eliassen fra Klippoteket i Alta og Morten N. Langseth, Morten D/H Frisør Hammerfest medlemmer. De to er de eneste finnmarkingene blant 25 medlemmer i Norge.



– Morten bor bare 12 mil unna, og vi samarbeider godt. Det å få lov til å være en del av dette selskapet med så mye dyktige frisører er veldig fint. Jeg var så heldig å få være med Ivar (Pettersen, journ.anm) da jeg var 19 år. Fantastisk å oppleve showet og atmosfæren. I år fikk Mia Bull og Kine Strøm være med meg til Paris. De er ikke med på selve showet, men får være publikum blant de norske, forteller Trine Lise Eliassen.





Mye arbeid – Det har vært mye arbeid, både tankemessig krevende og mot slutten med perfeksjonering av showet. Det begynte med skisser for to år tilbake, men i april 2016 møttes vi og lagde grunnlaget for dette showet, forteller Morten N. Langseth.



Han er sekretær i HCF Norge og har vært engasjert i mange år. – Vi er jo genuint interessert i faget både jeg og Trine Lise. Hun driver godt både faglig og næringsmessig. Og vi samarbeider godt, synes Morten Langseth. – Jeg må få trekke frem vår kreative leder Doan Tran som har lagt linjene, og stylisten Jan Gunnar Svensson, gjorde at vi fikk topp norsk design på klær og sko, sier han.





Musikk og film fra Finnmark – Sammensetningen av norsk musikk, film i bakgrunnen og knallfine modeller og frisyrer gjorde at vi som så på fikk frysninger flere ganger. Det var virkelig en opplevelse, sier frisør Mia Albrigtsen Bull som fikk være med på showet for første gang.



Det norske showet hadde et totalbudsjett på nesten 1,2 millioner kroner inkludert filmproduksjon, musikk, makeup og styling, koreografi, 26 modeller, transport og opphold. For finnmarkingene var det ekstra rørende med inspirasjon fra Finnmark der alt foregår under et strengt reglement, for eksempel var gevirene til dyrene laget av hønsenetting kledd med hår. – Vi hadde 32 medbrakte modeller og dansere, og visning på flere storskjermer, forklarer Trine Lise. – Jeg hadde fått låne klipp fra filmer som Stig Anton (Eliassen) har fått laget. Da bildene av vinterkledte Haldde og Mari Boine sin vakre musikk var det vanskelig å holde tårene tilbake, sier hun.



– Jeg har felt mange tårer i lykkerus over at det ble så bra. Da vi kom til Paris og skulle se de andres gruppearbeid, – det var en utrolig opplevelse. 76 var i sving backstage, sier hun. Etter showet har de fått formidabel tilbakemelding fra kolleger og deltakere fra hele verden. – En kommentar jeg bet meg merke i, var en som sa at temaet med folklore og nasjonalromantikk traff han midt i hjertet mens de andre innslagene var på høyt internasjonalt nivå, forteller Morten Langseth. Langseth må kunne si seg fornøyd med å ha nådd en av målsettingene med årets gjesteland Norges satsing: – Vi ønsket at Norge skulle være det landet alle internasjonale frisører snakket om etter showet, sier han. Mye tyder på at HCF Norge klarte nettopp det. – Dette var norgesreklame på sitt beste, sier Trine Lise Eliassen.

