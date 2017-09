Tidligere NHO-sjef: – Vil aldri mer tenke tanken på å legge igjen mine private penger der

På Facebook-profilen til Kristina Hansen, ordfører i Nordkapp kommune, er det åpnet en debatt om Alta. Hansen startet diskusjonen i går da hun la ut et bilde av annonsebilaget Høstjakt, fra Altaposten, med følgende tekst: "Men pengan våres vil dem ha...:-)" .

Med det utløste hun et vell av aggresjon mot Alta, hvor blant annet en av kommentarene lyder:

"Beklager men jeg har fått Alta i vranghalsen, så jeg bruker mine penger alle andre plasser". Og videre:

"Alta vil i lang tid få føle hva de har satt i spill. Som innflytter til Finnmark så har jeg aldri vært i nærheten av å få se at noen gjør det Alta gjør, ofrer Finnmark for en sak. Alta visste at Frp i utgangspunktet aldri kom til å skaffe de noe sykehus på linje med Kirkenes eller Hammerfest. Vi på kysten er " lyn hekla forbandet" på Alta og det kommer til å sitte i lenge".

– Krigserklæring fra Frp-Mikalsen

Tidligere NHO-sjef i Finnmark, nå rådmann i Nesseby kommune, Marit Helene Pedersen kastet seg også på med følgende ytring:

"Vil aldri mer tenke tanken på å legge igjen mine private penger der".

Når Altaposten ringer Pedersen fredag morgen, er hun fortsatt frustrert.

– Det som har gjort meg skikkelig frustrert og sint er uttalelsen til Odd Erling Mikalsen, valgkampleder i Alta Frp, som sier til NRK at han heller vil samarbeide med Tromsø enn å krangle med småplassene i fylket. Vel jeg er bekymret for arbeidsplassene i Vadsø og uttalelsen min på Facebook må sees i lys av det. Jeg er veldig glad i Alta og altaværingene. Jeg har vært mye der, gått på gymnaset der og har venner der. Jeg synes det som skjer nå er trist rett og slett, og jeg må si jeg stiller Mikalsen og Frp ansvarlig for at det sås splid, sier hun.

– Så du tenker at utspillet fra Mikalsen til NRK var en brannfakkel?

– Det var en krigserklæring, tordner Pedersen.

Bør jobbe for hele Finnmark

Hun forsikrer at hun ikke har noe imot engasjemenet folk i Alta har for sykehussaken, men hun er fortvilet over at hver tredje Alta-velger foretrekker Frp, som hun anser som et distriktsfiendtlig parti. Når det er sagt mener hun likevel at man selvsagt må respektere de demokratiske spillereglene og at hvis det går mot regionsammenslåing så må man gjøre det beste ut av det. Her mener hun Mikalsen bommer stygt.

– Jeg synes at man heller skal jobbe for å beholde arbeidsplasser i hele Finnmark, i stedet for å snakke om at man vender seg vekk fra resten av Finnmark, sier rådmannen i Nesseby.

Kristina Hansen sier til Altaposten at hun aldri hadde ment å starte en krig mot Alta med sin kommentar på Facebook.

– Det var ment som en liten spøk, men jeg ser jo at jeg traff en nerve der ute og satte fyr i et eller annet. Jeg har ingenting i mot Alta og jeg støtter ikke opp om boikott av Alta. Tvert imot. Vi er avhengige av hverandre i Finnmark og ingenting er bedre enn om dette også er holdningen i Alta. Selv om utspillet fra valgkamplederen for Frp ikke vitner om det, sier Hansen.

Forventet mer fra ordfører og rådmann

Nyvalgt stortingsrepresentant for Frp, Bengt Rune Strifeldt, medgir overfor Altaposten at uttalesen fra Mikalsen ikke var helt bra.

– Jeg har snakket med Odd Erling om den kommentaren og den var nok litt sleivete. Noen ganger kommer man uheldig ut, sier Strifeldt.

– Men hva mener Frp? Vil dere jobbe for å beholde brorparten iallefall av sine arbeidsplasser i Vadsø?

– Ja, ingen skal behøve å frykte for arbeidsplassene sine. Vi vil jobbe for å beholde arbeidsplasser i Vadsø og i Finnmark. Vi vil også sørge for at flere statlige oppgaver legges under regionen, sier den ferske stortingspolitikeren.

Når det gjelder Facebook-debatten i går, så synes han både ordfører i Honningsvåg og rådmann i Nesseby har lagt seg på et lavt nivå.

– Jeg hadde forventet mer av dem og jeg forventer for fremtiden at både rådmenn og ordførere legger seg på et høyere nivå.

– Ja, og det må også sentrale Frp-politikere gjøre, parerer Kristina Hansen.