Satte rekord med det samme

Tirsdag denne uken var det offisiell åpning av Hamnefjell vindpark i Båtsfjord. Partnerne Finnmark Kraft og Ardian hadde invitert til folkefest for store og små i bygda. Teltet utenfor servicebygget var fylt til randen, da Fefos leder Jan Olli sammen med styreleder i Finnmark Kraft, Per Erik Ramstad, klippet snora, og erklærte vindparken for offisielt åpnet.



– Totalt har vi hatt over 500 personer oppe i vindparken disse to dagene, forteller adm dir i Finnmark Kraft, Egon Leonhardsen. – Spesielt syntes gjestene det var spennende å få lov å komme inn i turbinen og se, sier han videre. Hamnefjell er ifølge Finnmark Kraft en av Europas beste landbaserte lokasjoner for vindkraft. Utbyggingen har pågått over 18 måneder under ledelse av Finnmark Kraft. Det er installert 15 stk 3,45 MW Vestas-turbiner og vindkraftverket er nå i regulær produksjon. Det er forventet en årsproduksjon på vel 186 GWh.



– Normert maksimaleffekt, det vil si effekten som leveres dersom alle møllene går på maks samtidig, er 51,75 MW. Onsdag denne uka ble det målt 51,86 MW. Det betyr at vindparken kan levere mer enn normert, noe som er svært gode nyheter, sier styreleder i Finnmark Kraft, Per Erik Ramstad, til Altaposten. Årsproduksjonen er beregnet til 186 GWh, det vil si at man trenger et daglig snitt på ca en halv giga. I løpet av ett døgn denne uka ble det produsert 1 GWh, som er 1.000.000 Watt. – At parken produserer så bra, så fort, er over all forventning. Det viser at vi har truffet bra med våre kalkyler. Jeg tror vi kan klare over 200 GWh i året, sier Ramstad, som roser den vesle staben på tre personer i selskapet.



– De fikk skryt fra alle kanter under åpningen, både for måten de har fått prosjektet fram til bygging og for måten byggeperioden er gjennomført. Det er en voldsomt flink gjeng, så all skryt var velfortjent, sier Ramstad. Ved Finnmark Krafts kontor i Alta jobber Marius Stabell, Lise Mette K. Heggheim og Egon Leonhardsen, alle finnmarkinger. – Vi har sagt at Hamnefjell Vindpark er bygd i Finnmark, av Finnmark og for Finnmark. Dette er et prosjekt som viser hva vi kan få til her i fylket, sier Ramstad. Ikke bare leverer parken over forventet, den er i tillegg bygd raskere enn forventet og har kostet betydelig mindre enn budsjettert.



– Vi hadde to uker med snestorm i juni, likevel ble den siste mølla igangsatt en dag før fristen. Og fordi vi underveis har klart å se og iverksette rimeligere løsninger, er prosjektet blitt en del billigere enn beregnet, uten at jeg har den eksakte summen i hodet. Totalprisen for anlegget ender på rundt 600 millioner kroner, opplyser Ramstad. Finnmark Krafts mål har hele tiden vært å bli en ledende aktør innen utvikling av fornybar energi i regionen, der selskapet både utvikler, bygger, eier og driver kraftverk. – I 2011 kjøpte vi Havøygavlen, og nå har vi bygd Hamnefjell vindpark og satt den i full drift. Vindkraftverket vil forbedre forsyningssikkerheten i Finnmark, spesielt vinterstid hvor vi har erfart problemer de siste årene. Nå har vi tatt et nytt steg med Finnmark Kraft, sier Ramstad. Ordfører Geir Knutsen i Båtsfjord kommune er også strålende fornøyd.



– Det har vært en lang prosess, fra utviklingen startet og fram til i dag. Vi er svært fornøyd med at prosjektet nå er realisert, og vi gleder oss sammen med eierne. Det har betydd mye for regionen at et så stort industriprosjekt blir realisert, Båtsfjords næringsliv har høstet godt av prosjektet og det har skapt store lokale ringvirkninger for entreprenørbransjen i Båtsfjord, men også for leverandører, hoteller og bevertningsforetakene. Vi er glade for å ikke bare kunne kalle oss en fiskerihovedstad, nå er vi også en vindkraft-kommune, og har fått et nytt bein å stå på, sier Knutsen. Prosjektleder Lise Heggheim forteller at det har vært spennende å få lede en så stor industriutbygging i Finnmark. – I perioder har det vært over 70 personer på anlegget, fra mange ulike nasjoner. Mye aktivitet har foregått samtidig, men byggeplassen vi jobber på er vesentlig større enn en vanlig byggeplass, så det har aldri føltes som «trangt om plassen». Vi har hatt dyktige leverandører med oss i alle ledd, noe som også gjenspeiler resultatet, fastslår hun.

