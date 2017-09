Refser Fefo-direktør etter Nussir-forslag

Leder for Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) Ellinor Marita Jåma er ikke nådig i sin kritikk rundt måten Fefo-direktør Jan Olli omtaler Nussir-prosjektet i positive ordelag, i forbindelse med et saksfremlegg for Fefo-styret.

Fefo-direktøren positiv til Nussir ...nå er det styret som skal ta stilling til saken.

– Olli sendte ut en pressemelding hvor han stilte seg positiv til at kobbergruven Nussir ASA får driftskonsesjon. Han begrunnet dette med at gruvedriften vil gi «…en positiv samfunnsutvikling, som igjen kan gi grunnlag for ivaretakelse av samiske interesser gjennom økt bosetting i marginaliserte kystsamiske områder». Jeg reagerer meget sterkt på at FEFO-direktøren går ut på en slik måte, all den tid at saken ikke er behandlet av FEFOs styre ennå, sier Jåma i en pressemelding.– Det er ikke FEFO-direktørens rolle å fronte sine meninger i det offentlige rom. Når han gjør det, foregriper han styrets arbeid samtidig som han går langt utover sine fullmakter, sier hun.

Selv mener Jåma at saksfremlegget til Olli bygger på et sviktende faglig grunnlag.

– Jeg forutsetter at FEFO-styret behandler søknaden om driftskonsesjon i tråd med nasjonale og folkerettslige bestemmelser som etter mitt skjønn gir klare føringer for hvordan saken skal behandles.