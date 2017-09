– Leverer Ronny sykehus før 2019, så skjønner jeg godt om han blir ordfører

Gruppeleder for Ap i Alta, Ole Steinar Østlyngen, er ikke det minste lei seg for valgresultatet i Alta der Frp feide Ap av banen. I Finnmarks største by fikk Frp 33 mot Arbeiderpartiets 16 prosent av stemmene.

Gleden over valget og hyllesten av Frp hviler på en forutsetning: At Frp står ved valgløftene til Siv Jensen og flere andre Frp-topper.

– Et fantastisk resultat for Alta. Ultimatum overfor Høyre og helseminister Bent Høie om at sykehusstrukturen skal utredes vil gi en uavhengig, helhetlig faglig utredning av sykehusstrukturen. Med konklusjonen til Oslo Economics i friskt minne vet vi at det betyr akuttsykehus i Alta, sier Østlyngen og legger til:

– En meget viktig kamp for innbyggerne i Alta er vunnet. Dersom Frp står ved sine valgløfter har de virkelig fortjent valgresultatet i Alta. Da er det bare å gratulere Ronny Berg som Altas neste ordfører.

– Må levere

Østlyngen er klar på at han forventer at Frp, med støtte fra Venstre og Krf leverer:

– Jeg vet at mange av våre velgere stemte Frp. Jeg har sagt til dem at Frp tidligere har lovet mye uten å stå ved løftene som er gitt. Frp har unnskyldt seg med at de er i mindretall i regjeringen. Et eksempel er avlastningsveien, ny E6. Svaret fra velgerne var at Frp har lovet å stille ultimatum i regjeringsforhandlingene om sykehusutredning, og at tre av fire borgerlige parti garanterer for at det blir sykehusutredning. Nå er det opp til blå side å levere på lovnadene til velgerne. Alle i Alta følger med, klargjør Østlyngen.

– Er klar

I 2015 gikk Frp til valg med Ronny Berg som ordførerkandidat. Han har i dag permisjon fra kommunestyret for å kunne være statssekretær i fiskeridepartementet. Overfor Altaposten bekrefter han at han har lagt inn en muntlig «søknad» til sin sjef Per Sandberg om å få lov å avslutte jobben i departementet og reise hjem til Alta for å stå best rustet i kampen om å bli Altas neste ordfører. Sjefen ønsker ikke å gi slipp på Berg.

– Samtalen hadde jeg med Per Sandberg før valget. I løpet av neste uke vil vi avklare når et skifte kan skje, men jeg vil uansett være hjemme i Alta i god tid før 2019-valget. Min ambisjon er å være ordførerkandidat for Frp i 2019, og valgresultatet har gitt alle i Alta Frp masse ekstra energi og selvtillit, sier Berg på telefon inne på vidda, hvor han er på elgjakt.

Bare ett forhold kan endre lysten og viljen til å ta Frp inn i en ny valgkamp om ordførermakt i Alta:

– Skulle Frp komme til å stemme mot forslaget om utredning, eller gi seg på kravet om utredning i regjeringsforhandlingene, vil det være umulig å se velgerne i Alta i øynene. Da vil jeg måtte revurdere min beslutning om å stille som ordførerkandidat for Frp i 2019.

Ville vært sjanseløs

Altaposten har fått vår mann på valg og analyse, Ole David Østli, til å regne på hvordan kommunestyret i Alta ville sett ut med stemmetallene fra mandagens valg. Tabellen viser at at dagens rød-gule-grønne samarbeidskonstellasjon med ordfører Monica Nielsen i spissen ville vært sjanseløs.