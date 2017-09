– Feiltolket om ordfører-utspill

Frp sitt brakvalg i Alta kan utvilsomt tilskrives partiets lovnad om å ta sykehusspørsmålet inn i regjeringsforhandlingene. Skulle den blå vinden fortsatt blåse gjennom de kommende to år, ligger alt an til at partiet vil sitte med ordføreren etter 2019-valget.

Altaposten kjørte i den anledning en artikkel der Ole Steinar Østlyngen (Ap) ble sitert på at han ønsket Ronny velkommen i ordførerstolen såfremt han klarte å sikre sykehusutredning innen den tid.

– Her er jeg nok feiltolket. Det er så mye jeg er imot rundt Frp, både lokalt og sentralt, at jeg ikke ønsker Berg som ordfører. Det må presiseres at jeg for alt i verden ikke ønsker en Frp-ordfører. Men om Frp innfrir løftene, og klarer å få sykehus til Alta, da har jeg full forståelse for at Berg blir så populær at han vil bli Altas neste ordfører. Men derfra til at jeg faktisk ønsker han som vår neste ordfører, det er langt unna det jeg egentlig mener, sier Østlyngen.

Den aktuelle artikkelen er senere justert.