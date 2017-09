Vil gi millionstøtte – krever tilstedeværelse

Midlene skal brukes i perioden 2018-2021 til markedsføring av Nord-Norge. De tas fra regionale utviklingsmidler og inntil to millioner vurderes finansiert over driftsbudsjettet. Tildelinga forutsetter finansiering fra Nordland og Troms fylkeskommuner.

Fylkesrådmannen går inn for å støtte Nordnorsk Reiseliv AS med fire millioner kroner årlig i fire år framover, skriver Finnmark fylkeskommune i en pressemelding.

I Finnmark

Tildelinga forutsetter tilstedeværelse ved Finnmarkskontoret. Det vil si bosted og arbeidssted for selskapets strategiske ledelse, og ikke bare økonomisjef. I saksframlegget skriver fylkesrådmann Øystein Ruud at det i løpet av perioden 2018-2021 bør gjøres en helhetsvurdering av ordninga med støtte til Nordnorsk reiseliv. Dette for å gi et grunnlag for ei anbefaling om eventuell form på og omfang av støtten.

Finnmark fylkeskommune, sammen med Troms og Nordland fylkeskommuner, eier 51 prosent av aksjene i selskapet. Saken skal behandles av fylkesutvalget kommende tirsdag.