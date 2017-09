Kan bli guffent de kommende dagene

Vakthavende meteorolog Anita Ager-Wick ved Meteorologisk institutt forteller at det er Øst-Finnmark som får det verste været, men det betyr ikke at Vest-Finnmark slipper helt unna.

Ruskevær i #Finnmark torsdag og fredag! Mye nedbør, spesielt i øst Og fortsatt kuling i ytre strøk #høst pic.twitter.com/ShjU6khLDg — Meteorologene (@Meteorologene) September 14, 2017

– Situasjonen er slik at vi har et høytrykk som ligger rundt Nord-Trøndelag og et lavtrykk litt lengre sør. Da blir det et veldig stramt vindfelt over Barentshavet og Finnmark. Det har stått på nå med kuling i fra øst, og det fortsetter det å gjøre ut dagen i dagen og i morgen. I tillegg får vi nedbør i forbindelse med et lavtrykk østafra og gir regn i Øst-Finnmark helt frem til i morgen kveld, forteller Ager-Wick.

– For dere i Vest, vil det bli vått og kjølig og ruskete med tankete på vinden med opp mot 20mm regn de neste dagene.

Temperaturene vil ifølge yr.no ligge på rundt åtte grader torsdag, mellom fem og seks fredag, mens på lørdag vil temperaturen ligge på mellom seks og ni på dagen.